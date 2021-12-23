В УПЦ МП закликали не святкувати Різдво з усією Європою: "Christmas - заточено на розвагу"

Україна не повинна святкувати Різдво з усією Європою - 25 грудня. Оскільки ми повинні шанувати традиції, а в цивілізованому світі це свято нібито перетворилося на "заточене під розвагу" дійство.

Таку заяву зробив представник УПЦ МП, яка є частиною Російської Православної церкви на території України, ректор Київської духовної академії та семінарії єпископ Білогородський Сильвестр.

За словами священика, суперечки про святкування Різдва - за григоріанським календарем або за юліанським - "вчергове розділили українське суспільство і вчергове показали, що, на жаль, ми часто мислимо в категоріях штампів і кліше".

Він апелює до того, що "якщо перенести дату святкування Різдва, то потрібно перенести дати всіх інших (крім Великодня) православних свят".

"Чи розуміють спраглі до святкування Різдва "з усією Європою", що їм доведеться в кінцевому підсумку відмовитися від звичної дати цілого ряду не просто релігійних свят, а таких, які стали частиною культурної ідентифікації українців? Наприклад, свято Покрови Пресвятої Богородиці", - пише представник УПЦ МП.

Єпископ вважає, що "дискусії про дату Різдва зайвий раз показали, що українське суспільство в цілому не готове поважати інші погляди, думки, бажання іншої людини".

"Рівняння на європейський формат святкування Різдва, де традиційне Різдво - Christmas - давно вже заточене на розвагу, що перетворює Різдво в кінцевому підсумку "на сезонну інтер'єрну прикрасу" (вираз Умберто Еко) - не найкращий ідеал для по великій частині релігійної України", - говорить він.

Сильвестр звернувся до українців з наполегливим проханням "не поспішати з відмовою від своїх традицій на догоду модним трендам".

Що думають українці про святкування Різдва 25 грудня?

За даними останнього соцопитування, 26% жителів України підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Інфографіка ("Рейтинг")

Зазначимо, що 25 грудня - державний вихідний в Україні, а питання про перенесення святкування Різдва піднімається щороку після вторгнення російських військ в Україну.