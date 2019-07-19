Впала на сцені: легендарна актриса потрапила до реанімації в Москві

Фото: Швидка допомога в РФ (pixabay.com)

75-річна Інна Чурікова зламала ребра прямо на сцені. Актриса в лікарні у важкому стані

Відома радянська і російська актриса Інна Чурикова госпіталізована в Москві в Інститут Скліфосовського. 75-річній народній артистці СРСР стало погано прямо під час вистави "Стара діва" в театрі "Руська пісня". Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Улюблениця мільйонів впала зі сцени і зламала два ребра з лівого боку.

У театрі було темно, й Інна Михайлівна могла оступитися. У той же час, як розповіли очевидці інциденту, у Чурікової на сцені закрутилася голова, вона не втримала рівновагу і впала вниз.

75-річна Інна Чурікова госпіталізована в Москві (Фото: Telegram-канал Mash)

На місце викликали "швидку", і після огляду лікарів актрису відправили до лікарні.

В даний час артистка знаходиться в важкому стані в реанімації.

Чуріковій вже провели операцію. Лікарі 18 липня дозволили відвідати її чоловіку та сину, повідомляє канал "360".

Інна Чурікова в реанімації у важкому стані (Фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Чурікова потрапила до лікарні з переломами обох рук. Причиною травми стало невдале падіння при вході в театр – актриса спіткнулася об килимок і впала на руки.

Інна Чурікова знялася в десятках фільмів. Найбільш відомими ролями в кіно і на телебаченні є картини "Морозко", "У вогні броду немає", "Початок", "Той самий Мюнхгаузен", "Васса", "Військово-польовий роман", "Ребро Адама", "Ідіот", "В колі першому" та "Ширлі-мирлі".

Як повідомлялося раніше, нещодавно в РФ в Санкт-Петербурзі був госпіталізований відомий 72-річний актор Юрій Кузнєцов через проблеми із серцем.

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