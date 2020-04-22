Запакувати і вивезти: мер Івано-Франківська влип у гучний скандал через ромів (відео)

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив в гучний скандал через доручення правоохоронцям вивезти всіх громадян ромської національності в Закарпатську область. У поліції відреагували на висловлювання і відкрили кримінальне провадження.

На нараді міськради Марцінків обурювався, що правоохоронці не повністю впоралися із завданням, і не всіх ромів вивезли з міста. Мер зобов'язав підлеглих вирішити питання до 28 квітня.

Якщо ж роми не захочуть їхати, то він порадив просто "запакувати" їх в бус і відвезти.

"Також цигани, ні, вірніше - особи ромської статі. Ми вже давали бус. Вивезли їх у Закарпатті. Чому вони далі тут?.. Що значить "відмовилися"? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - здивувався він.

Відео із засідання зі скандальними висловлюваннями опубліковано видання "Суспільне.Карпати".

Відео: Мер Івано-Франківська доручив вивезти всіх ромів на Закарпатті

Слова Марцінківа розкритикували правозахисники, посольство США в Україні, коаліція ромських неурядових громадських організацій України "Ромський жіночий фонд "Чіріклі", представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатті Діана Швардак.

"З боку міського голови Івано-Франківська ми спостерігаємо порушення прав ромської нацменшини згідно статті 33 Конституції України, яка закріплює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, що встановлюються законом. У нас направлено листи на Національну поліцію, на підставі чого вчинялисч такі дії. Також скеровано акт реагування та лист на міського голову щодо недопущення дискримінації за ознаками раси та кольору шкіри", - заявила вона.

При цьому спікерка Нацполиции Закарпаття Ганна Дан повідомила, що інформації про перевезення ромів з Івано-Франківської області до Закарпаття у неї поки немає.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко наголосив, що висловлювань мера Івано-Франківська буде дана правова оцінка.

Так, слідчі Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за ст. 161 КК, це - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Фото: скрін facebook.com/UA.National.Police

Раніше ми писали про те, що Укрзалізниця опинилася в центрі скандалу через попереджувальне оголошення на вокзалі в Києві про ромів, які можуть пограбувати мешканців та гостей столиці.