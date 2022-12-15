В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "Поплавок"

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, TikTok.

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, заявил: "Миссия университета культуры - вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный диджитализованный университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание!"

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по результатам рейтинга университет культуры является лидером Топ-10 лучших культурных заведений высшего образования Украины второй год подряд (2021/2022 гг.)

"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это наша общая победа на образовательном фронте. Сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени. Стратегическую инициативу, которую изначально нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время", - подчеркнул Михаил Поплавский.

2023 ректор провозгласил - Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса - "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM- систему, запуск метамира и VR-образования, держать курс на создание университета будущего.

"Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры! Я мечтаю, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах. Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине! Успешные украинцы - успешная Украина! Держим вместе украинскую волну!" - отметил Михаил Поплавский.