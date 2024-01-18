В университетах Украины планируют ввести обязательную военную подготовку: что известно

В Украине в высших учебных заведениях планируют ввести обязательные курсы по военной подготовке для всех независимо от выбранной специальности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью замминистра образования и науки Михаила Винницкого для The Ukrainians.
"Сейчас наша задача - адаптировать наполнение образовательных программ в соответствии с потребностями страны, находящейся в военном состоянии. Сегодня у студентов нет навыков защиты страны, потому что военные кафедры не реформированы, и вряд ли молодые люди будут массово оплачивать курсы по тактической медицине или стрельбе", - сказал Винницкий.
Таким образом, по его словам, МОН совместно с Минобороны планирует ввести обязательный курс по базовой военной школе. В него будут входить теоретическая и практическая подготовка для всех студентов, независимо от программы.
"Сейчас мы разрабатываем пилотный проект такого курса, готовим инфраструктуру, в том числе преподавателей. Со временем сможем поделиться этим опытом с иностранными университетами, интересующимися этим вопросом", - поделился заместитель Лисового.
По словам Михаила Винницкого, одной из наиболее очевидных проблем украинского образования во время полномасштабной войны является массовое уничтожение материально-технической базы университетов.
"В самом плохом состоянии, очевидно, оказался Мариупольский университет, который фактически полностью уничтожили и который был вынужден переехать в Киев. Перемещены были также вузы Херсона, Мелитополя и Бердянска", - приводит чиновник.
Но он отмечает, что большинство проблем были латентными и проявились только сейчас. К примеру, Украина недостаточно внимания уделяет воспитанию субъектности у студентов.
Для этого университет должен формировать ценности и мировоззрение людей, а не только делать их профессионалами в своей области.
"Потребность в реальной автономии университетов также предполагает высокую субъектность всех участников учебного процесса: преподавателей, студентов, менеджмента университета. Для этого нужно, чтобы учреждения высшего образования не были иерархическими", - объясняет Винницкий.
По его мнению, сейчас украинские университеты начали "переосмысливать себя", поэтому процессы реформирования уже запущены.
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