Университет внутренних дел в Днепре попал в пикантный скандал: детали

В Днепропетровском государственном университете внутренних дел разгорается настоящий секс-скандал. Студенты этого учебного заведения сняли на видео пикантную сцену на подоконнике в кабинете одного из учебных роликов.

Все детали этого секс-скандала - читайте в материале ниже.

Секс на подоконнике учебного корпуса университета

Видео запечатлело издалека всего 15 секунд. Однако этого вполне достаточно, чтобы понять, что именно там происходит. Опознать участников на видео невозможно.

Ролик быстро распространили в социальных сетях и начал разгораться скандал. Пользователи гадают, кто же именно запечатлен на этом видео. Конечно же, самая популярная версия - студентка сдает зачет преподавателю.

Однако одна из бывших студенток этого университета рассказала, что она узнает кабинет на этом видео. И по словам девушки, кабинеты на этом этаже закрыты практически всегда и ключи может выдать только методист.

"На режимный объект проникло двое людей, и никто не остановил их? Это шестой этаж, где кабинеты всегда на ключ закрыты. Ключ под роспись выдает методист. Посторонние получили ключ у методистов от дверей учебной аудитории?" - написала Анастасия Кузьменко.

Ну и некоторым пользователям забавно от этой истории - "А что там плохого? Это же про любовь!"

Студенты этого заведения обсуждают пикантный инцидент и некоторые утверждают, что на видео - абитуриенты, которые пришли в университет на день открытых дверей.

Видео можно посмотреть вот тут.

Что говорят в Университете

"В социальных сетях распространяется информация о том, что имел место факт неэтичного поведения в стенах нашего учебного заведения. Предварительно установлено, что лица, зафиксированные на видео, не принадлежат к личному составу или представителями тех, кто получает высшее образование в университете. В данный момент проводится служебная проверка", - такое сообщение опубликовала пресс-служба учебного заведения на своей странице в Facebook.