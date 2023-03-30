Університет внутрішніх справ у Дніпрі потрапив у пікантний скандал: деталі

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ спалахує справжній секс-скандал. Студенти цього навчального закладу зняли на відео пікантну сцену на підвіконні у кабінеті одного із навчальних роликів.

Усі деталі цього секс-скандалу – читайте у матеріалі нижче.

Секс на підвіконні навчального корпусу університету

Відео зняло здалеку всього 15 секунд. Однак цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, що саме там відбувається. Впізнати учасників на відео неможливо.

Ролик швидко поширили у соціальних мережах і почав спалахувати скандал. Користувачі гадають, хто саме зображений на цьому відео. Звичайно ж, найпопулярніша версія – студентка здає залік викладачеві.

Однак одна з колишніх студенток цього університету розповіла, що вона впізнає кабінет на цьому відео. І, за словами дівчини, кабінети на цьому поверсі закриті практично завжди й ключі може видати лише методист.

"На режимний об'єкт проникли двоє людей і ніхто не зупинив їх? Це шостий поверх, де кабінети завжди на ключ закриті. Ключ під розпис видає методист. Сторонні отримали ключ у методистів від дверей навчальної аудиторії?" – написала Анастасія Кузьменко.

Ну і деяким користувачам кумедно від цієї історії - "А що там поганого? Це ж про кохання!"

Студенти цього закладу обговорюють пікантний інцидент і деякі стверджують, що на відео – абітурієнти, які прийшли до університету на день відчинених дверей.

Відео можна побачити ось тут.

Що кажуть в Університеті

"У соціальних мережах поширюється інформація про те, що мав місце факт неетичної поведінки у стінах нашого навчального закладу. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не належать до особового складу чи представників тих, хто здобуває вищу освіту в університеті. На цей момент. проводиться службова перевірка", - таке повідомлення опублікувала пресслужба навчального закладу на своїй сторінці у Facebook.