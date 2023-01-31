ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин "охотится" на девушек

Новина українською →
Киев, Вторник 31 января 2023 17:39
Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин "охотится" на девушек Двадцатилетние молодые люди устраивают насильственные вечеринки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В столице группа из 5-7 мужчин двадцатилетнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают это на видео. Позже кадры насилия распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

Об этом сообщила общественный деятель и режиссер Ярослава Кравченко на своей странице Facebook.

Что известно о ситуации

"Подписница сбросила аккаунт чуваков, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и Ксанаксом, затем снимают их без сознания, голыми. Есть видео сцен изнасилования руками. Потом выкладывают это в Instagram и в закрытые группы Telegram", - пишет Кравченко.

По ее словам, эти ребята из Ивано-Франковска. Это компания 5-7 человек, которым по 20 лет. Они переехали в Киев и тут устраивают "вечеринки". Называют всю эту забаву "Покажем вам, какие кругом шлюхи".

Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин &quot;охотится&quot; на девушек

Кадры, которые снимают парни (скриншот)

"Имею полное ФИО, регистрацию машины - главного из них - Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутить Бинанс", сейчас занимаются рефаундом. Это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, тем самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег", - добавляет Кравченко.

Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин &quot;охотится&quot; на девушек

Один из группы ребят, которые устраивают насильственные вечеринки (скриншот)

Она отмечает, что девушки, зафиксированные на фото и видео, пока не идентифицированы. Соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Подписчики Ярославы Кравченко советуют обращаться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступников. Но без конкретных имен пострадавших это сложно сделать.

Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин &quot;охотится&quot; на девушек

Кадры, которые снимают новолуния (скриншот)

Ранее мы писали, что в популярном кафе в центре Киева отравились посетители.

Читайте РБК-Украина в Google News