Избегайте их перед сном: названы продукты, которые быстро старят кожу

Какие продукты нельзя есть вечером

Дерматолог Кейт Джеймсон рассказала, что казалось бы безобидная привычка перекусывать поздно вечером продуктами с высоким содержанием гликемии, ускоряет процесс старения кожи. Популярные закуски, к которым многие тянутся перед сном, могут быть виновниками.

Употребление продуктов с высоким содержанием гликемии, таких как пицца, чипсы или печенье, непосредственно перед сном может вызвать скачок уровня инсулина и привести к воспалению, что существенно повлияет на здоровье и внешний вид кожи.

Выбор здоровых продуктов может способствовать сохранению молодости и эластичности кожи.

Исследования связывают воспаление, вызванное питанием, с распадом коллагена и усилением окислительного стресса. Оба эти фактора могут ускорить старение кожи.

По словам Кейт, перед сном следует еще избегать шоколада и энергетических напитков. Вместо этого она назвала некоторые более здоровые альтернативы для избегания ночной тяги без вреда для здоровья кожи:

ягоды

морковные палочки с хумусом

небольшая порция сыра

горсть миндаля

яблоко с арахисовым маслом

"Эти питательные закуски помогают стабилизировать ваш уровень инсулина и обеспечивают необходимые питательные вещества, которые поддерживают восстановление и регенерацию кожи в течение ночи", - добавила эксперт.

Пища с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб, может вызвать воспаление в организме, которое напрямую связано с процессом старения.

Какие привычки ускоряют старение кожи

Недостаточный сон

Недосыпание ведет к снижению регенерации кожных клеток, что приводит к потере упругости и появлению морщин.

Чрезмерное употребление алкоголя и курение

Эти привычки нарушают кровообращение и способствуют разрушению коллагена, что делает кожу менее эластичной.

Неправильное питание

Отсутствие достаточного количества фруктов и овощей в рационе лишает кожу необходимых витаминов и минералов.

Не использование солнцезащитного крема

УФ-излучение является одной из основных причин преждевременного старения кожи.