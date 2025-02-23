Избегайте конфликтов и не торопитесь. Астролог озвучила прогноз на воскресенье, 23 февраля

Астрологический прогноз на день может помочь тем, кто не знает, какие дела следует планировать, а от каких лучше отказаться. Планеты и их градусы постоянно меняют свое "настроение", а потому без советов не обойтись.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на воскресенье и рассказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 23 февраля

"Откажитесь от курения, не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не путем внешних проявлений, а в результате работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки он особенно хорошо слышен", - рассказала Соловьева.

"Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию", - добавила она.

В этот день астролог советуется заниматься самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством. Больше общайтесь с детьми, наводите порядок дома, встречайтесь с друзьями, принимайте гостей.

Это воскресенье прекрасно подойдет для чтения и обучения. А еще этот день интересен тем, что последствия плохих поступков могут наконец-то стереться.

"Символическим управителем 23 февраля является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, различные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли. Усилить солнечную энергию помогут оранжевый, золотистый и желтый цвета, а еще - символы дневного светила (подсолнух, лев), украшения из золота", - отметила эксперт.



Гороскоп на 23 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологические советы на воскресенье

23 февраля с 19:45 до 21:34 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерога.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - напомнила Соловьева.

"Этот градус в Козероге считается символом уважения и почтения. Особым образом он влияет на ситуации, которые связаны с выполнением каких-либо задач и достижением целей. Он олицетворяет покровительство высокопоставленных чиновников и оказание помощи в трудные минуты", - добавила она.

Также его характеристиками являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими.