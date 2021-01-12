ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Унікальні для всього світу: як зараз живуть дівчатка-четверняшки з Кропивницького

Кропивницький, Вівторок 12 січня 2021 09:32
Унікальні для всього світу: як зараз живуть дівчатка-четверняшки з Кропивницького
Як живе четверня з Кропивницького (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Кропивницькому живуть унікальні близнюки - чотири дівчинки з'явилися на світ десять місяців тому. Сестрички - Діана, Милослава, Ліза і Віка - схожі одна на одну як дві краплі води.

Як молоді батьки справляються з нелегкою працею виховання відразу чотирьох немовлят, йдеться в сюжеті ТСН.

Про багатоплідну вагітність Настя і Влад Валіхновькі дізналися на четвертому місяці. Спочатку на УЗД побачили трійню, а потім розглянули і четверту дитинку.

Близнючки попросилися на світ на 32-му тижні вагітності і народилися майже однаковими - кожна важила близько двох кілограмів і мала зріст 42-43 сантиметри.

Дівчатка є ідентичною однояйцевою четвернею. Таке явище унікальне не тільки для України, але і для всього світу.

Сім'я живе в орендованій квартирі, хоча місцева влада і подарувала їм сертифікат в новобудові. Нове житло будується, а поки численному сімейству доводиться щодня справлятися з проблемою прогулянок, адже живуть вони на четвертому поверсі. А тато малючок скаржиться на нестачу сну і постійну втому.

Лікарі кажуть, що у дівчаток все добре. Попри те, що народилися завчасно, вони стрімко наздоганяють однолітків у розвитку, і ось-ось почнуть ходити.

Як живе унікальна четверня з Кропивницького (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що маму одеських п'ятерняшок Оксану Кобелецьку зацькували в мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя близнецы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся