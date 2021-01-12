Унікальні для всього світу: як зараз живуть дівчатка-четверняшки з Кропивницького

Як живе четверня з Кропивницького (колаж: РБК-Україна)

У Кропивницькому живуть унікальні близнюки - чотири дівчинки з'явилися на світ десять місяців тому. Сестрички - Діана, Милослава, Ліза і Віка - схожі одна на одну як дві краплі води.

Як молоді батьки справляються з нелегкою працею виховання відразу чотирьох немовлят, йдеться в сюжеті ТСН.

Про багатоплідну вагітність Настя і Влад Валіхновькі дізналися на четвертому місяці. Спочатку на УЗД побачили трійню, а потім розглянули і четверту дитинку.

Близнючки попросилися на світ на 32-му тижні вагітності і народилися майже однаковими - кожна важила близько двох кілограмів і мала зріст 42-43 сантиметри.

Дівчатка є ідентичною однояйцевою четвернею. Таке явище унікальне не тільки для України, але і для всього світу.

Сім'я живе в орендованій квартирі, хоча місцева влада і подарувала їм сертифікат в новобудові. Нове житло будується, а поки численному сімейству доводиться щодня справлятися з проблемою прогулянок, адже живуть вони на четвертому поверсі. А тато малючок скаржиться на нестачу сну і постійну втому.

Лікарі кажуть, що у дівчаток все добре. Попри те, що народилися завчасно, вони стрімко наздоганяють однолітків у розвитку, і ось-ось почнуть ходити.

Як живе унікальна четверня з Кропивницького (відео: ТСН)

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