Уникальный деликатес с неповторимым вкусом: какой сорт риса самый дорогой в мире и почему

Какой рис является самым дорогим в мире

Для тех, кто ищет что-то уникальное, идеальным выбором станет рис Kinmemai Premium - элитный сорт, созданный японской корпорацией Toyo.

Kinmemai Premium имеет не только повышенную питательную ценность по сравнению с другими сортами, но и богатый ореховый вкус. Он официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой рис в мире.

Благодаря уникальному процессу полировки зерна имеют вид крошечных бриллиантов, ведь удаляется ее лишенный восковой слой.

Какие у него свойства

Это обуславливает то, что Kinmemai Premium в шесть раз богаче липополисахаридов (LPS) - природные иммуностимуляторы, способствующие укреплению здоровья и противодействию болезням, чем обычный белый рис.

Он также содержит в 1,8 раза больше клеток и в 7 раз больше витамина B1. Рис не нуждается в промывании перед приготовлением.

В состав Kinmemai Premium входят ценные сорта Koshihikari и Pikamaru, которые отбирают вручную специалисты корпорации Toyo. Отчасти это объясняет чрезвычайно высокую стоимость этого риса.

Его рекламируют как "самый лучший в мире рис", а упаковки по 140 граммов продаются по примерной цене 120 долларов.

В 2016 году он установил рекорд как "самый дорогой рис" с ценой 109 долларов за килограмм, однако инфляция еще больше повысила его стоимость. Поначалу он был доступен только в Японии, теперь Kinmemai Premium можно приобрести и в Сингапуре.

Этот рис не подходит для суши, поскольку не содержит необходимого для блюда крахмала. Чтобы в полной мере насладиться его сладким, ореховым вкусом, Kinmemai Premium рекомендуют подавать в простые японские блюда, такие как очазуке или тамаго каке гохан.

Самый дорогой риск в мире (скриншот)

Почему Kinnemai Premium так дорог

Уникальный процесс обработки. Рис Kinmemai Premium был разработан в Японии 17 лет назад и изготавливается по специальной технологии, которая сохраняет внутренний слой зерна, который постоянно выдается при шлифовании. Благодаря этому сохраняются все полезные вещества и неповторимый вкус.

Потрясающее качество зерна. Зерно проходит тщательный отбор для обеспечения идеальной текстуры и вкуса. Рис имеет тонкий аромат, приятную текстуру крема и сладковатое послевкусие.

Эксклюзивность. Производство Kinmemai Premium ограничено, что делает его доступным только для небольшого количества покупателей. Этот черт часто ассоциируется с роскошью и высоким статусом, и его подают в лучших ресторанах мира.