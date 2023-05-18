Уникальное явление раз в 10 лет: когда на небе можно будет увидеть "сияние да Винчи"

Сияние да Винчи

Сияние да Винчи - это эффект, когда на небе можно увидеть не только освещенную яркую часть Луны, а и его темную поверхность, которую подсвечивает свет от Земли.

На небе это выглядит так: яркий тоненький серп Луны и слабо освещенная остальная часть круга. Такой эффект возникает из-за солнечного света, который отбивается от поверхности Земли на Луну.

Как объясняют ученые, отражающая способность нашей планеты в 50 раз больше, чем у Луны. И мы привыкли видеть яркую полную Луну с Земли. А если посмотреть наоборот - с Луны на Землю, то можно увидеть, что Земля выглядит в 50 раз ярче полной Луны.

Именно поэтому на Луне никогда не бывает по-настоящему темной ночи благодаря солнечному свету, который отбивается от Земли.

Такое свечение описал в XVI Леонард да Винчи. Поэтому эффект, когда темную сторону спутника слабо подсвечивает, назвали "сиянием да Винчи". А еще - "пепельным свечение" или "старая Луна в объятиях новой".

Он предположил, что фантомная Луна появляется на небе из-за света, который получается в отражении земных океанов.

Как смотреть и когда на "сияние да Винчи"

Наблюдать за Луной можно уже после 19 мая и эффект будет сохраняться до 23 мая. Но пик придется на 21 мая. В этот день солнце в Киеве садится в 20:47. Желательно, чтоб погода была ясная.

После 22:00-23:00 нужно найти место, откуда хорошо будет видно Луну - на западной части неба. Яркий серп составит всего 5% лунного диска, а остальная поверхность будет слабо подсвечена, что и даст эффект свечения. Увидеть явление можно будет невооруженным глазом, но можно использовать бинокль или телескоп.

Уникальное явление "сияние да Винчи" появляется на небе очень редко - раз в 10 лет. И ученые опасаются, что изменения климата могут привести к тому, что увидеть свечение да Винчи с Земли будет очень сложно.

Количество низких облаков над восточной частью Тихого океана уменьшается из-за прогревания воды. А это вызывает некоторое понижение отражательной способности Земли. Поэтому падает интенсивность сияния да Винчи.