Помер виконавець ролі Гантера в серіалі "Друзі": його любили всі

Артист пішов з життя в неділю, 24 жовтня, в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Він з 2018 року боровся з раком простати.

"Близькі Майкла знали його як актора, музиканта, борця за обізнаність про рак і люблячого чоловіка", - розповіли в його родині.

Джеймс Майкл Тайлер найбільш відомий за роллю Гантера, менеджера кав'ярні Central Perk з серіалу "Друзі" з 1994-го по 2004 рік він знявся в 148 епізодах шоу - частіше ніж будь-який інший актор другого плану, який брав участь в ситкомі.

Цікаво, що спочатку персонаж актора повинен був з'являтися лише в декількох епізодах культового серіалу. Поступово глядачі перейнялися симпатією до Гантера, через що його лінію й стали розширювати.

Джеймс Майкл Тайлер помер (фото: film.ru)

У 2021 році Тайлер епізодично з'явився по відеозв'язку в спеціальному епізоді "Друзі: возз'єднання". Після виходу цього шоу він публічно зізнався, що бореться з онкологічним захворюванням.

Додамо, що Тайлер також знімався в серіалах "Сабріна - маленька відьма", "Клініка", "Журнал мод" і "Епізоди".

Джеймс Майкл Тайлер помер в 59 років (фото: instagram.com/slate_michael)