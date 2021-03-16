Помер зірка культового фільму "Чужий" і головний лиходій бондіани "Живи і дай померти"

Американський актор Яфет Котто помер у віці 81 року - причина смерті зірки фільмів "Чужий", "Людина, що біжить", "Ляльководи", а також картини про Джеймса Бонда "Живи і дай померти", де він зіграв роль головного лиходія, нині невідома.
Про це 16 березня передає Daily Star.
Як зізналася дружина актора, з яким вони прожили в шлюбі 24 роки, смерть Котто 15 березня стала несподіванкою для близьких і сім'ї.
Повідомляється, що у Яфета ще було багато планів щодо зйомок у нових фільмах, про випуск своєї книги, а також про створення релігійної організації на базі вченні про Йогананди.
"Ти грав лиходіїв у деяких своїх фільмах, але для мене ти справжній герой, та й для багатьох людей теж. Добру людину, доброго батька, доброго чоловіка і порядну людину можна зустріти дуже рідко. Один з кращих акторів Голлівуду і легенда", - розповіла вона.
Яфет Котто (фото: dailystar.co.uk)
Яфет почав свою кар'єру в театрі, дебютувавши як професійний актор в 19 років в "Отелло". Популярність прийшла до Котто завдяки ролі лиходія у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти", де він зіграв доктора Канангу / містера Біг, корумпованого прем'єр-міністра Карибського басейну, наркобарона.
Яфет Котто у фільмі "Живи і дай померти" (фото: кадр з картини)
Потім він знявся в культовому фільмі жахів "Чужий" з Сігурні Вівер, у фільмі 1987 року "людина, що Біжить" з Арнольдом Шварценеггером, а потім разом з Робертом Де Ніро знявся в комедійному трилері "Опівнічний біг" в ролі агента ФБР Алонзо Мослі.
Яфет Котто у фільмі "Чужий" (фото: кадр з картини)
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