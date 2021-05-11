Помер зірка фільму" Циганка Аза": погубив коронавірус

Ігор Крикунов - український актор ромського походження. Народився 24 червня 1953 року. Закінчив Щукінське училище і свою акторську кар'єру він почав в московському циганському театрі "Ромен". Найбільшу славу йому приніс фільм "Циганка Аза", де Крикунов зіграв головну роль – Василя.

На початку 1980-х Крикунов переїхав до Києва. Спочатку працював у музично-драматичному театрі "На Подолі", а потім створив власний театр – Київський Циганський театр "Романс", яким керував до останніх днів життя.

На рахунку Крикунова 14 ролей в кіно і більше сотні ролей в театрі. Володар кількох премій та орденів, отримав звання Заслуженого артиста України та народного артиста України.

Фото: Ігор Крикунов у фільмі "Циганка Аза"

Найвідоміші його роботи: "Циганка Аза", "Бухта смерті", "Два гусари", "Гори димлять", "Назар Стодоля", "Бери шинель", "Куплю друга". Останніми його роботами стали зйомки в "Скажене весілля -3" і фільмі "Сашка", які повинні вийти на екрани у 2021 році.

"Помер сьогодні, мій багаторічний друг і ровесник. Ромчик, скеля, талантище, епоха. Ігор Крикунов. Ковід, скільки тобі потрібно ще нас знищувати, Сорі, плачу", - написав Білоножко.