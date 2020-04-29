Померла зірка фільму "Нова людина-павук": всі подібності

Іррфан Кхан, знаменитий індійський актор, який знімався в Голлівуді і Боллівуді, помер у лікарні в Мумбаї, Індія. Зірці фільмів "Мільйонер з нетрів", "Життя Пі" і "Нова людина-павук" було 53 роки.

Офіційний представник актора заявив, що Кхан з 2018 року боровся з раком про який дізнався після того як у нього вдарила блискавка. При цьому він був сильною людиною і завжди всіх надихав.

Іррфан Кхан (фото: wikipedia.org)

Лікарі діагностували Кхау нейроендокринну пухлину. Про смерть актора написав індійський режисер Шооіт Сіркар на своїй сторінці в Twitter.

Скріншот з Twitter

"Мій дорогий друже Іррфан. Ти боровся, і боровся, і боровся. Я завжди пишатимусь тобою... Ми зустрінемося знову... Співчуття Сутапі і Бабілу. Ти теж боролася, Сутапа, ти зробила все можливе у цій битві", - написав Сіркар.

Варто зазначити, що Іррфан Кхан знімався ще в таких фільмах як "Воїн", "Макбул", "Її серце", "Інферно".

Іррфан Кхан у фільмі "Життя Пі" (скріншот з відео)

Нагадаємо, що пішов з життя оскароносний автор мультфільму "Том і Джеррі" Джин Дейч. Він помер у віці 95 років у своїй квартирі в Празі. Крім "Тома і Джеррі" він також працював і над іншими популярними мультфільмами, включаючи "Моряк Папай" "Гіганти", "Хоббіт", "Аліса в Парижі", "Щоденник павучка".

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