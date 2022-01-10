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Помер знаменитий голлівудський комік і актор Боб Сагет

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США, Понеділок 10 січня 2022 13:26
Помер знаменитий голлівудський комік і актор Боб Сагет Фото: Боб Сагет помер (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У США помер американський актор і стендапер Боб Сагет. Йому було 65 років.

Про це в Twitter повідомив офіс шерифа графства Оріндж

З'ясувалося, що співробітники готелю The Ritz-Carlton в Орландо виявили в номері тіло чоловіка. Згодом його впізнали як Сагета.

Детективи не помітили на місці, де знайшли труп, будь-яких доказів, що вказують на насильницьку смерть. Наркотики в цій справі також не замішані.

Члени сім'ї актора, в тому числі дружина Келлі Ріццо і дорослі діти, порушили мовчання з приводу раптової смерті коміка.

"Ми спустошені і не можемо повірити, що наш улюблений Боб помер сьогодні. Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як сильно він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом", - йдеться в заяві сім'ї Сагет для Page Six.

Помер знаменитий голлівудський комік і актор Боб Сагет

Боб Сагет з дружиною (фото: Instagram / Kelly Rizzo)

Чим запам'ятався актор

Боб Сагет народився в 1956 році у Філадельфії. Глядачам він запам'ятався роллю Денні Таннера в американському ситкомі "Повний дім" і в якості ведучого телепередачі America's Funniest Home Videos.

З 2005 року він озвучував Теда Мосбі з майбутнього в серіалі "Як я зустрів вашу маму". Також його любили за непристойні жарти на його виступах.

Як ми раніше писали, пішов з життя зірка "Майстра і Маргарити" і "Вулиць розбитих ліхтарів".

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