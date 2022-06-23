Помер Юрій Шатунов

Причина смерті Юрія Шатунова

"Сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося", - сказав він.

За словами Кудряшова, у артиста стався обширний інфаркт.

Шатунову було 48 років.

Юрій Шатунов був кумиром радянської молоді (фото: twitter.com)

Біографія Юрія Шатунова

Юрій Шатунов народився 1973 року у місті Кумертау.

Підліткові роки артист провів у дитячому будинку - його батьки були розлучені, мати померла, коли майбутній зірці було 11 років.

У дитячому будинку він познайомився із Сергієм Кузнєцовим, який був керівником гуртка самодіяльності - з цього моменту розпочалася історія гурту Ласковый май.

Артист став зіркою в ранньому віці, до останніх днів займався музикою.

Цікаво, що лише кілька днів тому суд дозволив Шатунову виконувати хіти Ласкового мая на своїх концертах. До цього дня директор колективу Андрій Разін не дозволяв Юрію співати "Белые розы", "Розовый вечер" та інші шлягери.

Можливо, судова тяганина, яка тривала десятиліттями, й підірвала здоров'я Шатунова...

У Юрія залишилася дружина Світлана, а також 16-річний син Денніс і 9-річна дочка Естелла.