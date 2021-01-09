Помер український фізик, що створив першу радянську атомну бомбу

У суботу, 9 січня, у віці 101-го року помер останній із творців першої радянської атомної бомби Ісаак Халатников. Про це повідомляє Російська академія наук, у якій працював старий академік.

Як розповідає джерело, вчений пішов з життя вранці 9 січня.

Ісаак Халатников був українським фізиком і останнім із творців першої радянської атомної бомби. Він народився в Катеринославі (Дніпро) у 1919 році в єврейській родині. У 1941 році закінчив фізичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю "Теоретична фізика". Був сталінським стипендіатом. Навчаючись в університеті, почав складати іспити з теоретичного мінімуму Леву Ландау, який запросив його стати своїм аспірантом.

Халатников брав участь у створенні в СРСР атомної та водневої зброї, а запропоноване ним розв'язання складної проблеми стійкості при розрахунку бомб дозволило істотно скоротити терміни створення зарядів.

Крім того, Халатников створив разом з Левом Ландау теорію квантових рідин, йому належать роботи з релятивістської космології про поведінку Всесвіту на ранніх стадіях її розвитку та основи квантової електродинаміки.

Халатников був членом Лондонського королівського товариства, лауреатом премії Гумбольдта, премії Ландау і Сталінської премії, в часи СРСР було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора (тричі), орденом Жовтневої Революції та іншими нагородами.

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