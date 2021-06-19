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Помер український блогер і фронтовий парамедік Gorky Look: яскраві відео з Професором

Автор: Володимир Костирін

Помер відомий український блогер Gorky Look (справжнє ім'я Святослав Волков) в результаті проблем з нирками. Київський філолог, викладач, поет, письменник, фронтовий парамедик "Ангелів Тайри" помер сьогодні, 19 червня.

Про це повідомив волонтер Нік Будерацький у своєму Facebook.

"Сьогодні не стало Святослава Волкова... відмовили нирки", - написав він.

Волков вів свій блог в сатиричному жанрі з 2014 року на платформі ЖЖ - в ньому автор висміював "русский мир", викривав його імперськість і відсталість, а також вів дослідження "ватної мутації" людства.

Ось так Волков описував свою місію в різних ефірах у 2015-му.

Відео: блогер Gorky Look розповів, яку обрав форму боротьби з "русским миром"

Часто в мережі Gorky Look шанувальники його таланту і підписники називали Професором, оскільки блог вівся у форматі "кафедри", де він викладав і читав своєрідні лекції. Себе ж він називав "ка**познавцем".

Блог Волкова дуже швидко завоював велику популярність, бив рекорди по переглядах і коментах.

Ознайомитися з його блогами можна за цим посиланням.

Український блогер Gorky Look (фото: facebook.com / Gorky Look)

Волков у 2015-му видав книгу "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению" (назва мовою оригіналу), і перший тираж розібрали миттєво - до виходу в продаж.

За даними з відкритих джерел, він працював учителем російської мови та літератури.

Також "Гіркий Лук" був парамедиком, рятував життя в зоні проведення АТО на Донбасі.

Блогер Gorky Look також був медиком (фото: facebook.com / Gorky Look)

У 2016 році в Києві блогер зі своєю дівчиною постраждав в результаті нападу охоронців одного з елеваторів - тоді "Гіркий Лук" був побитий.

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