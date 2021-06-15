Помер найстаріший космонавт у світі: архівне відео його польотів

Льотчик-космонавт Володимир Шаталов помер 15 червня на 94-му році життя. Радянський генерал-лейтенант авіації був найстарішим у світі з нині живих учасників космічних польотів, і за своє життя він тричі бував у космосі.

Про це передали в російській держкорпорації " Роскосмос ".

Свій перший виліт в космос Шаталов здійснив 14 січня 1969 року, будучи в складі екіпажу корабля "Союз-4", коли в рамках місії було вперше проведено ручне зближення і стикування з "Союзом-5", а також був здійснений перехід через відкритий космос космонавтів Олексія Єлісєєва і Євгена Хрунова.

У цьому ж році в жовтні Володимир Олександрович, як командир корабля "Союз-8", здійснив другий політ (спільно з Олексієм Єлісєєвим).

Третій раз Шаталов побував у космосі в якості командира корабля "Союз-10" з 23 по 25 квітня 1971 року. Тоді здійснили перше у світі стикування з орбітальною станцією "Салют". Планувався також перехід екіпажу на борт станції, але через поломку стикувального вузла "Союзу-10" його скасували.

Космонавт Володимир Шаталов (фото: Валентина Черединцева / ТАСС)

Шаталов після цього з січня 1987 року по вересень 1991 року був начальником центру підготовки космонавтів імені Гагаріна в Підмосков'ї.

Космонавт мав багато нагород. Він двічі Герой Радянського Союзу, заслужений майстер спорту СРСР, кандидат технічних наук.

Космонавт Володимир Шаталов (фото: roscosmos.ru)

8 грудня 2020 року Володимир Шаталов відзначив свій 93-й день народження. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

Про місце і час похорону поки не повідомляється.

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