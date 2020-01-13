Помер режисер "Пригод Електроніка" і "Чародіїв": уродженець України

Костянтин Бромберг, відомий радянський режисер, помер у віці 80-ти років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причини смерті поки не повідомляються, але за заявою сценариста Михайла Ідова, Бромберга не стало ще 10 січня. Відомо про це стало тільки зараз.

Режисер прославився культовими радянськими кінострічками - "Чародії" (1982) і "Пригоди Електроніка" (1979), він також створив кілька випусків "Єралашу".

Костянтин Бромберг (фото: соцмережі)

Про Костянтина Бромберга відомо, що він народився у Харкові, закінчив сценарний факультет ВГИКу, працював режисером на телебаченні.

Ще в 1980-х після привідкриття "залізної завіси" Бромберг співпрацював з CNN, а в 1990-х переїхав до США на постійне місце проживання.

Режисер останні роки жив у Детройті, де і помер 10 січня.

Бромберг після переїзду в Штати режисерською діяльністю не займався, а за словами знайомих навіть не робив таких спроб. Замість цього він якийсь час був захоплений ідеєю створити пересувний музей з копіями світових шедеврів.

У "Чародіях", двосерійній кіноказці режисера за сценарієм братів Стругацьких, знялися легендарні Олександр Абдулов і Валентин Гафт. Фільм був свого роду фентезі на радянському просторі, оповідаючи про НДІ в маленькому містечку, де вивчають чари і магію.

Трисерійні "Пригоди Електроніка" стали одним з найпопулярніших дитячих художніх фільмів за всю історію радянського кінематографа, набувши характеру культових.

Пропонуємо нарізку найкращих жартів з "Чародіїв".

Жарти з к/ф "Чародії" (відео: YouTube/KASKADOMEGA)