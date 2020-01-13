Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев": уроженец Украины

Константин Бромберг, известный советский режиссер, умер в возрасте 80-ти лет. Об этом сообщают российские СМИ.

Причины смерти пока не сообщаются, но по заявлению сценариста Михаила Идова, Бромберга не стало еще 10 января. Известно об этом стало только сейчас.

Режиссер прославился культовыми советскими кинолентами - "Чародеи" (1982) и "Приключения Электроника" (1979), он также создал несколько выпусков "Ералаша".

Константин Бромберг (фото: соцсети)

О Константине Бромберге известно, что он родился в Харькове, закончил сценарный факультет ВГИКа, работал режиссером на телевидении.

Еще в 1980-х после приоткрытия "железного занавеса" Бромберг сотрудничал с CNN, а в 1990-х переехал в США на постоянное место жительства.

Режиссер последние годы жил в Детройте, где и умер 10 января.

Бромберг после переезда в Штаты режиссерской деятельностью не занимался, а по словам знакомых даже не предпринимал таких попыток. Вместо этого он какое-то время был увлечен идеей создать передвижной музей с копиями мировых шедевров.

В "Чародеях", двухсерийной киносказке режиссера по сценарию братьев Стругацких, снялись легендарные Александр Абдулов и Валентин Гафт. Фильм был своего рода фентези на советском пространстве, повествуя о неком НИИ в маленьком городке, где изучают волшебство и магию.

Трехсерийные "Приключения Электроника" стали одним из самых популярных детских художественных фильмов за всю историю советского кинематографа, приобретя характер культового.

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Шутки из к/ф "Чародеи" (видео: YouTube/KASKADOMEGA)