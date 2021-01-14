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Помер творець "Єралашу" Борис Грачевський: його знали всі

Автор: Роман Мирончук

У четвер, 14 січня, помер творець культового дитячого гумористичного шоу "Єралаш" Борис Грачевський. У грудні 71-річному кінорежисерові діагностували коронавірус.

Про це повідомила його дружина Катерина Білоцерківська, ередає ТАСС.

Грачевський заразився коронавірусною інфекцією 21 грудня, через тиждень його поклали в лікарню. Пізніше перед Новим роком його дружина розповіла, що він перебуває у стабільно важкому стані. Після цього режисера перевели в реанімацію.

Минулого тижня, 9 січня, Грачевського під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в медикаментозну кому. В цей же день його друг Володимир Долинський заявив, що стан творця "Єралашу" стабілізувався. Сьогодні, 14 січня, вдень Грачевський перебував у медикаментозному сні.

Борис Грачевський у лікарні (фото: instagram.com/boris_grachevsky_)

Борис Грачевський народився 18 березня 1949 року в Московській області. Він закінчив Калінінградський механічний технікум при заводі С. П. Королева, де вчився на токаря.

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У 1969 році він вступив на заочне відділення факультет ВДІКу "Організація кіновиробництва", який закінчив лише через 23 роки.

У 1974 році за власною ініціативою разом з драматургом Олександром Хмеликом заснував дитячий гумористичний кіножурнал «Єралаш». При цьому він є автором 11 сценаріїв для цього шоу. Крім того, він особисто зіграв в "Ералаш" кілька ролей як актор. Також був режисером-постановником, а в деяких сюжетах озвучив текст від автора.

У 2014 році Грачевський розповів, що всім серцем переживає за долю українського народу. При цьому він зазначив, що мріє, щоб Білорусь, Україна і Росія об'єдналися в одну велику країну.

У 2018 році Грачевський зізнався, що раніше у нього виявили рак шкіри, причиною послужила родимка. Після цього йому зробили кілька операцій. Режисер також пройшов курс опромінення і хіміотерапією.

Нагадаємо, у Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Його серце перестало битися на 61 році життя.

Раніше помер український фізик Ісаак Халатников, який створив першу радянську атомну бомбу.

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