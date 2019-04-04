Помер режисер Георгій Данелія: усі подробиці

Помер Георгій Данелія - відомий радянський кінорежисер. Йому було 88 років. Його серце зупинилося 4 квітня.

Інформацію про смерть культового кінематографіста, який прославився завдяки фільмам "Афоня", "Міміно" і багатьом іншим, підтвердили члени його сім'ї.

Георгій Данелія (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що наприкінці лютого режисер потрапив у лікарню з задишкою. За попередніми даними, у нього був пневмоторакс. Пізніше лікарі ввели його в штучну кому для стабілізації дихання.

Лише першого квітня дружина Данелії Галина Юркова-Данелія розповіла російським ЗМІ, що стан здоров'я режисера помітно покращився, однак деякий час він повинен залишатися в лікарні.

"Почуває себе набагато краще. Він ще в лікарні, але трубку у нього вже забрали, так що дихає самостійно. Вже добре, але виписувати його ще не збираються", - розповіла вона.

Біографія Георгія Данелії

Майбутній культовий режисер, актор і сценарист народився 25 серпня 1930 року в Тифлісі. З 1959 року почав працювати в "Мосфільмі". Першою роботою, яка прославила Данелію на весь СРСР, став фільм "Я шагаю по Москвє" 1964 року.

Пізніше режисер звертається до жанру сатири і стає визнаним майстром комедії. У 1967-1970 роках він створив кілька мініатюр для сатиричного журналу "Фітіль".

Але найбільшу популярність принесли режисерові такі картини, як "Афоня", "Міміно", "Кін-дза-дза!" і "Осінній марафон". Данелія також був автором сценарію до фільму "Джентельмени удачі".

Георгій Данелія (фото: twitter.com/SputnikGeorgia)

Позиція по Україні

В 2014 році, коментуючи російську агресію проти України і анексію Криму, режисер заявив, що "суперечливість розповсюджуваної різними ЗМІ інформації про те, що відбувається не дозволяє йому дати однозначну оцінку цим подіям". Тому Данелія утримався як від підтримки, так і від засудження політики Путіна. При цьому він в одному з інтерв'ю побажав Україні миру і спокою.

Нагадаємо, що третього квітня на 69-му році життя помер російський актор Олексій Булдаков.

Пізніше спливли моторошні деталі смерті зірки фільмів "Особливості національного полювання" і "Особливості національної риболовлі".