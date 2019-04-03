Помер актор Олексій Булдаков: що відомо

Олексій Булдаков помер - причина смерті і біографія актора

Актор Олексій Булдаков раптово помер 3 квітня

Олексій Булдаков помер у середу, 3 квітня, у віці 68 років. Його виявили мертвим у готелі в Улан-Баторі, Монголія. За попередніми даними, у нього гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Про смерть актора повідомили в прес-службі Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів РФ.

Актор помер перед вильотом до Москви в готелі в Улан-Баторі, де був на гастролях. Таксист так і залишився його чекати біля готелю. Водій занепокоївся, звернувся до персоналу готелю. Булдакова знайшли мертвим у його номері.

"Докладної інформації у нас немає, знаємо тільки, що він був на гастролях, у нього відірвався тромб", - сказано в повідомленні Гільдії акторів.

Друг актора Сергій Новожилов підтвердив трагічну новину, опублікувавши на своїй Instagram-сторінці пост, присвячений акторові.

Олексій Булдаков помер - причина смерті і біографія актора (instagram.com/s_v_novozhilov/)

Актор здобув популярність після виходу у світ фільму "Особливості національного полювання" і "Особливості національної риболовлі", "Особливості національного полювання у зимовий період", де виконав роль незабутнього генерала Булдакова, а у другому та наступних фільмах - генерала Іволгіна.

Олексій Булдаков народився 26 березня 1951 року в селі Макарівка Ключевського району Алтайського краю (РФ). До 1995 року був переважно актором другого плану, але роль генерала Іволгіна зробила з нього по-справжньому народну зірку. У 2009 році йому присудили звання народного артиста РФ.

Олексій Булдаков помер - причина смерті і біографія актора (instagram.com/s_v_novozhilov/)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про трагічну загибель українського футболіста Сергія Довбуна, який помер у віці 28-ми років.

Також ми писали про смерть у віці 60-ти років відомого російського актора і режисера Олександра Васильєва. Актор прославився ролями у колись дуже популярних серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург".