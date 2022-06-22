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Помер співак П'єр Нарцисс: "шоколадному зайцю" було всього 45 років

Фото: П'єр Нарцис с(facebook.com/NarcisseOfficial)
Автор: Світлана Мащенко

У Москві у віці 45 років помер російський співак камерунського походження П'єр Нарцисс, який прославився завдяки хіту "Шоколадний заєць".

Про це повыдомила дочка співака, Кароліна-Крістель Калачова.

За деякими даними він помер в результаті зупинки серця після операції на нирці 21 червня 2022 року.

Співак прославився як автор одного хіта, що звучав з "кожної праски" в нульових - "Шоколадний заєць".

Біографія виконавця

Мудіо Мукуто П'єр Нарцис Де Наполі де Суза народився в Камеруні 19 лютого 1977 року.

Приїхав до Росії в 20-річному віці, де в Підмосков'ї жила його сестра. В цей же час він зіграв епізодичну роль у фільмі "Сибірський цирульник".

Брав участь у "Фабриці зірок-2", де його коронною піснею стала пісня "Шоколадний заєць". В кінці 2004 року з'явився перший альбом артиста, що носив назву "Шоколадний заєць".

П'єр одружився на Валерії Калачовій, яка в 2006 році народила йому дочку.

У 2017 році Валерія подала на розлучення, через те що П'єр їй зрадив і побив радіоведучу Маріанну Суворову.

Раніше ми писали, що помер знаменитий актор Рей Ліотта.

Також повідомлялося, що у Кріштіану Роналду і його дружини Джорджини Родрігес помер новонароджений син.

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