Помер батько Петра Порошенка: нещодавно відсвяткував 84-річчя

16 червня помер батько колишнього президента України Петра Порошенка Олексій Порошенко. Йому було 84 роки. Три дні тому у чоловіка стався інсульт. Про кончину батька п'ятого президента повідомили на сторінці партії "Європейська солідарність" в Facebook.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, отця п'ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - сказано в повідомленні.

На сторінці в соцмережі висловили глибокі співчуття Петру Порошенку і його дружині Марині.

Петро Порошенко з батьком (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу та Марині Анатоліївні, всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати - смерті батька і друга, наставника і порадника. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати коханої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи", - написали на сторінці.

Біографія Олексія Івановича Порошенка.

Олексій Іванович Порошенко народився 11 червня 1936 року в Румунії, у селі Сафяни Ізмаїльського жудець в сім'ї громадянина Румунії Івана Євдокимовича Порошенко.

У 1959 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю інженер - механік механізації трудомістких процесів у сільському господарстві.

Після його закінчення в 1959-1974 працював в місті Болград Одеської області головним інженером Болградського районного об'єднання " сільгосптехніки.

З 1974 року він працював на Бендерському дослідному експериментально-ремонтному заводі в Молдавії. Він там обіймав посаду директора заводу до 1983 року.

Після цього він працював в Тирасполі начальником спеціалізованої пересувної механізованої колони (СПМК-7) тресту "Молдсельхозмонтаж".

У 1992 році у зв'язку з війною в Придністров'ї переїхав до Києва, де в аспірантурі Київського університету ім. Шевченко вчився його молодший син Петро.

На початку 2000 років Олексій Порошенко з сином Петром зайнялися сільським господарством. Почали з Крижопільського цукрового заводу.

У 2006-2010 рр. — депутат Вінницької обласної ради від партії "Наша Україна". Член постійної комісії з питань агропромислового комплексу.

Нагороди Олексія Порошенка.

Герой України (з врученням ордена Держави, 23 червня 2009 року) — за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового комплексу, впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (18 січня 2007 року) — за заслуги у державному будівництві, вагомий внесок у розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової України та з нагоди Дня Соборності України.

Заслужений працівник сільського господарства України (від 26 липня 2001 року) — за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю.

Орден "Знак Пошани"

Медаль "За трудову відзнаку".

Медаль "На відзначення 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна".

Як ми раніше писали, у батька Петра Порошенка стався інсульт.