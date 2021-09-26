Помер Алан Ланкастер, засновник культових Status Quo: їхні хіти змінили історію музики

Помер засновник рок-групи Status Quo бас-гітарист і вокаліст Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. Музикант помер в Австралії в місті Сідней, куди він емігрував разом з дружиною після виходу з групи.
Про це повідомляє видання Independent.
Відомо, що музикант багато років страждав від розсіяного склерозу. Саме тривала хвороба і стала причиною його смерті.
Історія Status Quo почалася в 1962 році, коли троє учнів бекінгемської школи Седжхілл Френсіс Россі, Алан Ланкастер і Алан Кі (в 1963 році місце Алана Кі зайняв Джон Коглан) зібралися разом і утворили ансамбль з двох гітар, органу і підсилювача.
Спочатку група називалася Spectres, потім Traffic, Traffic Jam, а в 1967 році була перейменована в Status Quo.
На початку 1980-х в колективі почалися чвари між Ланкастером та іншими її учасниками. В результаті в 1983 році басист перебрався на проживання в Австралію, формально залишаючись членом групи ще два роки.
За всю історію було випущено більше тридцяти альбомів. Починаючи з 2005 року група утримує британський рекорд за кількістю синглів - всього 63, що входили в офіційний чарт. 22 сингли групи входили в британську "десятку".
Загальносвітовий тираж всіх платівок Status Quo (до 2008 року) склав 118 мільйонів. За кількістю хіт-альбомів Status Quo поступаються лише Rolling Stones
Status Quo стали першою рок-групою, запрошеною на телешоу (NEC, Бірмінгем) за участю членів королівської сім'ї. Тут принц Чарльз оголосив про відкриття свого благодійного фонду.
У 1985 році Status Quo виступили на фестивалі "Live Aid", виконавши "Rockin' All Over the World", яка стала свого роду візитною карткою всього цього грандіозного заходу.
Status Quo - Caroline 1973
Status Quo - Rockin All Over The World 1977
Status Quo - In The Army Now 1986
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