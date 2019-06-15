Помер оскароносний італійський режисер: його фільми знають мільйони

Франко Дзеффіреллі помер в Італії у віці 96 років. Відомий італійський режисер помер в суботу вдень. Про це розповів мер Флоренції, міста, де народився і виріс метр, Даріо Нарделла, повідомляє BBC.

"Я ніколи не хотів, щоб цей день настав, Франко Дзеффірелі пішов сьогодні вранці. Один з найвидатніших людей світової культури. Ми поділяємо біль його близьких. До побачення, любий Майстер, Флоренція ніколи не забуде тебе", — написав мер Флоренції в Твіттері.

Франко Дзеффіреллі страждав від тривалої хвороби, але в останні місяці його стан погіршився.

Дзеффіреллі мав дві номінації на Оскар, дві статуетки Еммі і нагороду Британської академії кіно і телемистецтв (BAFTA). Він понад півстоліття присвятив професії - почав знімати кіно відразу після Другої світової війни, де був партизаном Італійського руху Опору, і продовжував випускати фільми аж до нульових.

Франко Дзеффіреллі помер – причина смерті і біографія режисера (фото: EPA/UPG)

Він був відкритим геєм і деякий час перебував у відносинах з режисером Лукіно Вісконті.

Він зняв кілька фільмів, п'єс Вільяма Шекспіра "Приборкання норовливої" (1967), "Ромео і Джульєтта" (1968), "Гамлет" (1990). Він також поставив у театрі "Отелло", "Гамлета", "Багато шуму з нічого". Серед інших найвідоміших його фільмів - "Ісус з Назарету" (1977), "Нескінченна любов" (1981), "Травіата" (1983), "Отелло" (1986), "Горобець" (1993), "Джейн Ейр" (1996), "Чай з Муссоліні" (1999).

В 1977 році режисера відзначили орденом "За заслуги перед Італійською Республікою", а в 2003 році він отримав в своїй країні золоту медаль "За внесок у розвиток культури та мистецтва". Він двічі номінувався на премію "Оскар", отримав премію BAFTA, п'ять разів — премію Давида ді Донателло, двічі — премію "Еммі".

У 2004 році йому, першому з італійців, був привласнений титул сера і звання лицаря-командора ордена Британської імперії.

Нагадаємо, що раніше Франко Дзеффіреллі був звинувачений у сексуальних домаганнях до американського актора.

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