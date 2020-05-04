Помер музикант групи "Ласковый май"

Помер Володимир Бойко, музикант групи "Ласковый май" (фото: pixabay.com)

Музикант Володимир Бойко написав для групи "Ласковый май" більше двадцяти пісень

Володимир Бойко, композитор і автор пісень культової групи "Ласковый май" помер 3 травня після тривалої хвороби. Музикант не стало в результаті інсульту. Про трагічну новину повідомив його друг і колега Андрій Разін, продюсер "Ласкового мая".

За словами Разіна, Бойко написав для групи близько 25 пісень.

Крім роботи з гуртом "Ласковый май" Бойко відомий, як творець груп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Перший альбом групи "Белые розы" (1989) свого часу користувався великою популярністю. Група була знову відтворена у 2001 році.

Музичним керівником "Ласкового мая" Бойко став з 1989 року. Він написав музику до пісень "Художник", "Круїз", "Бархатный сезон" та інших.

"Багато пісень Володі стали шлягерами. Вся група "Ласковый май" сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі. Царство йому Небесне. Це велика втрата для групи "Ласковый май", - написав Разін, опублікувавши з композитором спільне фото.

Помер Володимир Бойко, музикант групи "Ласковый май"(instagram.com/razin_andrei_lm)

Пісня "Художник" групи "Белые розы", написана Володимиром Бойко була дуже популярною у свій час.

Група "Белые розы" 1989 рік (відео: YouTube)

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