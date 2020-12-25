Помер легендарний український олімпієць і багаторазовий чемпіон

Помер український олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Івана Богдан - серце прославленого спортсмена та заслуженого майстра спорту зупинилося на 93-му році життя.

Про сумну звістку 25 грудня повідомили на сайті Національного олімпійського комітету України.

Богдан народився 29 лютого 1928 року під Миколаєвом, він присвятив спорту все своє життя і домігся неймовірних перемог. Він став першим серед українських борців олімпійським чемпіоном у важкій вазі (в Римі в 1960 році). Також став дворазовим чемпіоном світу на змаганнях у 1958 і 1961 роках, триразовим чемпіоном СРСР (1958, 1959, 1961 роки).

Перед поєдинком Іван Богдан (ліворуч) любив заглянути супернику в очі (фото з сайту cska.kiev.ua)

Заслужений тренер України Іван Гаврилович також довгий час очолював дитячо-юнацьку школу "Атлант", передаючи свої знання та вміння юним спортсменам. Сам він займався боротьбою до 40 років.

На початку 1990-х Іван Богдан був змушений продати свою олімпійську медаль, щоб не втратити житло.

Івана Богдан (фото з відкритих джерел)

"Відданий улюбленій справі, талановитий спортсмен, мудрий наставник, енергійна та активна людина, яскрава особистість 0 таким запам'ятається назавжди Іван Гаврилович", - йдеться в публікації.

Також в НОК України висловили співчуття близьким, друзям і колегам Богдана у зв'язку з кончиною легенди українського спорту.

Український борець і багаторазовий чемпіон Івана Богдан (фото: noc-ukr.org)

Раніше повідомлялося, що в грудні помер знаменитий футболіст київського "Динамо" Петро Петрович на 68-му році життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про смерті Жерара Ульє, легендарного тренера "Ліверпуля", який у 2007 році міг очолити київське "Динамо".