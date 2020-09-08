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Українці сумують: помер Микола Козій - голос "Альфа" і "Коломбо"

Автор: Людмила Жукова

Помер легендарний український диктор

Микола Козій помер у віці 79 років. Він був легендарним українським диктором і голосом епохи. Про смерть відомого актора дубляжу і радіоведучого повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін.

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"Помер Микола Козій — легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу 1+1. Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", — написав він.

Голос Миколи Козія знайомий кожному українцю. У числі його робіт телесеріалів дубляж "Альф" (голос Віллі), "Коломбо", фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі", "Трасформери" та інші.

Микола Козій помер (фото з соцмереж)

У мережі сумують про смерть легендарного українського диктора і висловлюють співчуття близьким Миколи. Причина смерті поки не повідомляється. У коментарях до посту українці пишуть світлі слова про Миколу Козія. Люди захоплюються його професіоналізмом і дуже сумують про втрату.

  • Скільки аудіокниг він записав. І Томос звучить його голосом....Для багатьох був Вчителем... Світла пам'ять.
  • Мій ефірний вчитель, наставник, партнер. Саме з ним я працювала в парі. Не забуду ніколи..
  • Світла пам'ять. Микола Козій був постійний диктор в студіі УТОС. Всі люди з обмеженим зором пам'ятають його голос в озвучених книжках.
  • Чудовий тембр. Високий професіоналізм. Дуже шкода, що відходять такі Майстри. Світла пам'ять...
  • Була вражена, коли почула озвучення Нового Заповіту. Магічний голос! Неперевершено!
  • Царство Небесне! Для мене його голос з мого дитинства був одним з голосів Українського радіо...

Помер легендарний Микола Козій

Як ми раніше писали, помер головний герой серіалу "Вороніни".

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