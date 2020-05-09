Помер легендарний музикант Літл Річард: батько рок-н-ролу та проповідник

Літл Річард помер у США у віці 87 років. Культовий музикант вважається одним з батьків-засновників рок-н-ролу. Американський співак і піаніст сам себе при цьому вважав сам "архітектором" цього стилю, що з'єднав блюзу і бугі-вугі.

Трагічну новину про смерть артиста повідомив його син Денні Пенніман журналу Rolling Stone.

При цьому причина смерті не розкрив.

Літл Річард (справжнє ім'я - Річард Уейн Пенніман) крім музичної діяльності також відомий і проповідями. Артист був дуже релігійним і одного разу в середині 50-х роках минулого століття навіть заявив про рішення припинити свою рок-н-рольну кар'єру і присвятить життя християнству.

У 1977 році співак знову відійшов від рок-музики та на довгий час звернувся до Бога.

Розквіт творчості Літл Річарда припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність. У 1955 році в студії лейбла в Новому Орлеані Nergal він записав свій хіт Tutti Frutti, яка на думку продюсера мала перевернути всю музичну індустрію.

Відео: Little Richard Long Tall Sally - Tutti Frutti

Іншими найбільшими хітами Літл Річарда стали Long Tall Sally, Good Golly, Miss Molly, She's Got It, Lucille. Твори брали у свій репертуар такі відомі музиканти, як Елвіс Преслі, Бадді Холлі, Джеррі Лі Льюїс, Джин Вінсент та інші.

Відео: Little Richard - Lucille (1957)

У 1986 ім'я Літл Річарда внесли до Зали слави рок-н-ролу, а в 2015-му - до Зали слави блюзу.

Літл Річард у 1962 році (Фото: picture alliance / SvenSimon)

Літл Річард у березні 2007 року (Фото з відкритих джерел)

Артист також знімався у фільмах і навіть сам став героєм байопіку.

Літл Річард в якості священика брав участь у весільних церемоніях таких зірок, як Брюс Вілліс і Брюс Спрінгстін.

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Полтаві померла відома співачка, солістка культової групи "Фрістайл" Ніна Кірсо. Їй було 56 років і останні два роки вона перебувала в дуже важкому стані через хворобу.