Помер легендарний фотограф: він створив феномен супермоделей

Помер культовий фешн-фотограф Пітер Ліндберг. Йому було 74 роки. Про смерть легенди повідомляється на його офіційній сторінці в Instagram. Роботи Ліндберга прикрашали обкладинки всесвітньовідомих журналів.

Німецький художник чотири рази ставав автором календаря Pirelli - 1996, 2002, 2014 і 2016 роках.

"З великою скорботою повідомляємо вам, що Пітер Ліндберг помер 3 вересня 2019 року у віці 74 років", - сказано в повідомленні.

Саме Ліндберг створив феномен супермоделей дев'яностих. У свій час йому позували Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон, Клаудія Шиффер, Кейт Мосс, Хелена Крістенсен, Тетяна Патіц, Єва Герцигова і багато багато інших.

Легендарна п'ятірка супермоделей 90-х: Наомі Кембелл, Лінда Євангеліста, Тетяна Патіц, Крісті Тарлінгтон і Сінді (фото Пітер Ліндберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)

З ним працювали і сучасні моделі, такі як Наталя Водянова, Алессандра Амброссио, Ірина Шейк, Адріана Ліма.

Крім того Ліндберг став автором обкладинки Vanity Fair 2017 року з Меган Маркл.

Vanity Fair з Меган Маркл (фото Пітер Ліндберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)

Ліндберг знімав і знаменитих голлівудських акторів і музикантів - Хелен Міррен, Пенелопу Крус, Анджеліну Джолі, Ніколь Кідман, Кейт Уінслет, Джуліанну Мур, Уму Турман і інших.

Леді Гага і Бредлі Купер (фото Пітер Ліндберг, facebook.co/peterlindberghofficial)

Художник в основному створював чудові чорно-білі знімки, що стало його фірмовим знаком. Роботи Ліндберга назавжди увійдуть в історію сучасної фешн-індустрії.

Анджеліна Джолі (фото Пітер Ліндберг, facebook.co/peterlindberghofficial)

Серед його клієнтів були Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone і Esquire.

Vogue з Іриною Шейк (фото Пітер Ліндберг, facebook.co/peterlindberghofficial)

У Ліндберга залишилися дружина Петра, четверо синів і сім внуків.

Причина смерті фотографа поки не розкривається.

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