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Помер легендарний дисидент: він відкрито посилав Путіна

STYLERПерсони    28.10.2019 - 09:07
Помер легендарний дисидент: він відкрито посилав Путіна
Помер Володимир Буковський (фото: pixabay.com)

Володимир Буковський став у відкриту опозицію до Путіна відразу ж після його приходу до влади

Помер Володимир Буковський, відомий письменник і дисидент, який відкрито ненавидів Путіна. Його не стало в неділю, 27 жовтня, на 77-му році життя. На офіційному сайті письменника сказано, що він помер від зупинки серця в лікарні Кембриджа, а в останні роки у нього було слабке здоров'я.

Буковський був широко відомий, як учасник дисидентського руху в СРСР. Він народився в 1942 році в Башкирії, куди його сім'я була відправлена на евакуацію. У Москві він організовував збори, поширював заборонену тоді літературу.

Помер легендарний дисидент: він відкрито посилав Путіна

Володимир Буковський (фото: ru.wikipedia.org)

Кілька разів письменника заарештовували і направляли на лікування примусово. Всього в неволі Володимир Буковський провів в загальній складності 12 років.

У 2000-х одразу ж після приходу до влади Путіна став в жорстку опозицію до нього.

У 2007-му хотів балотуватися в президенти РФ, але ЦВК відмовила йому в реєстрації. А в 2014-му Буковському відмовили в російському громадянстві.

Помер легендарний дисидент: він відкрито посилав Путіна

Володимир Буковський (фото: russianlook.com)

Крім того, в 2014-му Буковський зробив гучну заяву, що може допомогти Петру Порошенку спілкуватися з Путіним.

"Я готовий приїхати й навчити Порошенка посилати Путіна. У мене хороший досвід", - заявляв дисидент.

"Людей типу Путіна, я знаю здавну... Це тип табірного кума... Він, як сказали б на табірній мові, понтовитий карась", - висловлювався про президента РФ Буковський.

Володимир Буковський про Путіна (відео: YouTube/Микола НеГоголь)

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