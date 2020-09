Помер легенда електронної музики: страждав від важкої хвороби

Саймеон Кокс на сцені (фото: facebook.com/simeon.coxe)

Легендарний музикант помер від фіброзу легенів

Саймеон Кокс, який був піонером електронної музики і одним із засновників гурту Silver Apples, помер 8 вересня у віці 82 років у Фэрхоупі, штат Алабама.

Причина смерті - фіброз легенів, від якого музикант страждав останні роки. Про смерть легендарного музиканта, який виступав на одній сцені з Джимі Хендріксом, написав The Sun.

Саймеон Кокс (фото: facebook.com/simeon.coxe)

Його гурт Silver Apples був найбільш відомий своїми піснями "Lovefingers", "Anthem" і "You And I".

Silver Apples - "You And I" (YouTube)

Саймеон Кокс народився в Теннессі в 1938 році і виріс в Новому Орлеані. Silver Apples був заснований Коксом і барабанщиком Денні Тейлором в кінці 1960-х років. Перший альбом гурту вийшов в 1968 році, для його запису Кокс зібрав власний музичний інструмент.

Кокс також працював репортером на телебаченні в Мобілі, штат Алабама, в 1970-х і 80-х роках.

Шанувальники музики вшанували пам'ять Коксу після його смерті. Один з них в мережі написав, що Кокс випередив свій час.

Нагадаємо, автора знаменитого хіта "I Like To Move It" Ерік Морілло знайшли мертвим у свому будинку в Маямі-Біч.

Раніше помер відомий музикант і соліст легендарного поп-гурту "Фрістайл" Сергій В'язовський. Музикантові було всього 47 років. В останні роки він виступав у складі дуету Kristallin.