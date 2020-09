Автор знаменитого хіта I Like To Move It: відомого діджея знайшли мертвим

Помер відомий музикант Ерік Морілло (Фото: facebook.com/ErickMorilloOfficial)

Тіло відомого діджея та продюсера Еріка Морілло знайшли в Маймами-Біч

В Маямі-Біч виявили тіло 49-річного діджея і продюсера Еріка Морілло. Американо-колумбійському музикантові було всього 49 років. Причина смерті на цей момент невідома.

Ерік Морілло – автор знаменитого хіта I Like To Move It, який він випустив у 1993 році під псевдонімом Real 2 Real. Він народився 26 березня 1971 року в Нью-Йорку. З 11 років захопився музикою, в юності був дружний з Марком Ентоні, який привів його в музичну тусовку. Перший час його музика не була прийнята продюсерами.

Перший трек, який дав старт його кар'єрі – The New Anthem, слідом за ним – I Like To Move It. Обидві композиції були випущені під псевдонімом. A Like To Move It згодом стала платиновою і золотою. На хвилі успіху Морілло став засновником Subliminal Records, компанією, яка неодноразово ставало лейблом року та завойовувала почесні нагороди.

Тіло Еріка Морілло було виявлено 1 вересня в його власному будинку в Маямі-Біч. За попередніми даними поліції, слідів насильницької смерті не було виявлено, точні дані про причини смерті будуть відомі лише після експертизи.

Зовсім недавно у Морілло були проблеми з законом. Одна з жінок, яка була в його будинку після вечірки, повідомила в поліцію, що продюсер скористався її станом алкогольного сп'яніння і скоїв з нею насильницькі сексуальні дії. На початку серпня Морілло здався поліції.

