Помер культовий музикант: його пісні співають мільйони футбольних фанатів

В Англії помер легендарний музикант Джеррі Марсден. Причиною смерті культового виконавця і лідера гурту Gerry & The Pacemakers стала хвороба серця. Йому було 78 років.

"Після розмови з родиною я повинен сказати вам, що легендарний Джеррі Марсден після тривалої хвороби, пов'язаної з серцем, на жаль, помер (у вересні 2003 року Марсден переніс потрійне шунтування, а у 2016-му йому зробили другу операцію на серці - ред.). Посилаю всю любов світу Поліні і його сім'ї. Ти ніколи не будеш один", - написав у Twitter друг артиста, діджей Піт Прайс.

За що Марсдена люблять футбольні фанати

Джеррі народився в Ліверпулі. В початку-середині 60-х років він зі своїм гуртом Gerry & The Pacemakers випустили хіти "How Do You Do It", "It's Gonna Be Alright" та інші. Ці пісні конкурували в популярності з композиціями ще однієї відомої на той час ліверпульської команди - The Beatles.

Але, мабуть, найбільшу популярність Gerry & The Pacemakers приніс трек "You Never Walk Alone". Ця пісня є гімном футбольних клубів "Ліверпуль" і "Селтік", а також чи не найулюбленішою футбольними фанатами у всьому світі композицією.

Топ пісень Джеррі Марсдена окрім "You Never Walk Alone"

"How Do You Do It"

Gerry & The Pacemakers - "How Do You Do It"

"Don't Let the Sun Catch You Crying"

Gerry & The Pacemakers - "Don't Let the Sun Catch You Crying"

"Ferry Cross The Mersey"

Gerry & The Pacemakers - "Ferry Cross The Mersey"

Фанати "Ліверпуля" співають пісню Gerry & The Pacemakers "You'll Never Walk Alone"

