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Помер відомий мовознавець і борець за українську мову Іван Ющук

Автор: Світлана Мащенко

Помер відомий український мовознавець Іван Ющук. Він є автором знайомих багатьом підручників з української мови для середніх і вищих шкіл.

Про смерть науковця повідомив його онук Михайло Кублій на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо”, - йдеться у повідомленні.

Іван Ющук був борцем за свою справу

Підручники Івана Пилиповича Ющука знайомі багатьом студентам-філологам, особливо "Практикум з правопису української мови". За ним готувалися до вступу у виші, до іспитів. Доробок мовознавця налічує 20 новаторських підручників з української мови. Крім того він є відомим дослідником Голодомору-геноциду українців 1932-1933 років.

"Просто потрібно, аби телебачення було українським, насамперед загальнодержавне телебачення... Чому кажу про телебачення, бо воно зараз панує над розумом людей. Радіо менше і, до речі, воно більш україномовне, ніж телебачення. Окрім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу. Перш за все це мають робити вчителі", - розповідав в одному з інтерв'ю Іван Пилипович.

Біографія і досягнення мовознавця

Іван Ющук народився 1933 року у селі Черників (нині - Чорників) Володимир-Волинського району Волинської області. Закінчив Львівський державний університет, слов’янське відділення, аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР (сербська література).

Науковець був членом Всесвітньої української координаційної ради, професором Київського міжнародного університету, заслуженим діячем науки і техніки України, членом Національної спілки письменників України, лауреатом премій ім. Бориса Грінченка та Івана Огієнка.

Раніше ми писали про смерть відомого українського філолога, мовознавця, професора Київського університету імені Тараса Шевченка Олександра Пономарева.

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