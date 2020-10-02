Помер відомий український лікар: боровся з COVID-19 на передовій

У Тернопільській лікарні помер відомий український лікар Іван Венжинович. Медику було всього 50 років. У лікарню з коронавірусом доктор вчинив 29 вересня, а 1 жовтня помер від ускладнень COVID-19. Про це повідомили на сторінці районної лікарні в Facebook. Також сумну новину опублікували на сторінці ЮНІСЕФ.

"Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з COVID-19 на передовій. Його робота рятувала життя, а обличчя та історія допомогли розповісти про героїчну боротьбу українських медиків з COVID-19 всій Україні і далеко за її межами", – йдеться в повідомленні.

Помер Іван Венжинович (фото: facebook.com/Почаївська-РКЛ)

Наголошується, що лікар довго розповідав про те, наскільки неготова українська медична система до боротьби з коронавірусом. Також він зазначав, що сімейні лікарі дуже бояться заразитися коронавірусом від хворих пацієнтів.

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації за телефоном. Всі бояться заразитися коронавірусом", – говорив лікар про сімейних лікарів в Почаєві.

У медика залишилася дружина і двоє дітей.

Як ми писали раніше, названі суперпереносчики коронавірусу, які самі хворіють в легкій формі.