Умер известный украинский врач: боролся с COVID-19 на передовой

В Тернопольской больнице умер известный украинский врач Иван Венжинович. Медику было всего 50 лет. В больницу с коронавирусом доктор поступил 29 сентября, а 1 октября скончался от осложнений COVID-19. Об этом сообщили на странице районной больницы в Facebook. Также печальную новость опубликовали и на странице ЮНИСЕФ.

"Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой. Его работа спасала жизни, а лицо и история помогли рассказать о героической борьбе украинских медиков с COVID-19 всей Украине и далеко за ее пределами", – говорится в сообщении.

Умер Иван Венжинович (фото: facebook.com/Почаївська-РКЛ)

Отмечается, что врач долгое время рассказывал о том, насколько неготова украинская медицинская система к борьбе с коронавирусом. Также он отмечал, что семейные врачи очень боятся заразиться коронавирусом от больных пациентов.

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", – говорил врач о семейных врачах в Почаеве.

У медика осталась жена и двое детей.

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