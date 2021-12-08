Помер відомий український тренер Ігор Гамула: яскраві фрази колоритного наставника

"Ігор Васильович присвятив більшу частину свого життя донському футболу, залишаючись патріотом нашого клубу. Висловлюємо найглибші і щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Васильовича", – йдеться в повідомленні ФК "Ростов".

Біографія Ігоря Гамули

Ігор Гамула - це український і російський футболіст і тренер. За свою спортивну кар'єру Гамула виступав за луганську "Зорю" і "Ростов" (Ростов-на-Дону). Також він грав за" СКА-Ростов"," Атоммаш", херсонські "Кристал" і "Таврію".

У 1981 році він став володарем Кубка СРСР, тоді він грав за ростовську команду.

В якості тренера і наставника Гамула працював у Херсонській "Таврії", російському" Чорноморці"," Даугаві"," Дінабурзі","Закарпатті"і "Ростов".

Останнім місцем роботи фахівця був клуб "Геракліон", який виступає в аматорському чемпіонаті Москви.

Ігор Гамула помер (фото: sportbox.ru)

Гамулу впізнавали, завдяки його експресивним висловлюванням. Він був дуже життєрадісним.

Найвідоміші фрази Ігоря Гамули

Після гостьового матчу з "Крыльями Советов" у 2000 році.

"Та на цьому полі не в футбол треба грати, а кротів ловити! Я вас запевняю, вони там водяться!"

Про свої тренерські плани.



"Кажете,"Мілан" нового тренера шукає? Ну так, у них зараз дербі з "Інтером". Якщо раптом чого, тоді поїду. Піду поки речі збирати.

Про себе.

"Раніше я був молодий і красивий, а тепер тільки красивий".

Про читання.

"Книги? Мені зараз не до книг. Книги почитаємо потім ... на кладовищі!"

Про наболіле.

"Я б висловився. Але мене оштрафують. Неначе я на мопеді без каски поїхав"

