Помер відомий український музикант: кращий джазовий вокал країни

Руслан Єгоров (Фото: facebook.com/ruslan yegorow)

Засновник знаменитого джазового квартету раптово помер у віці 36 років

У Києві раптово помер відомий джазовий музикант, віртуоз, лідер знаменитого квартету, володар премії "Найкращий джазовий вокал України" Руслан Єгоров. Йому було всього 36 років.

Про смерть молодого талановитого музиканта повідомила на своїй сторінці у Facebook його сестра Ілона Ковальчук. Вона розповіла, що смерть сталася раптово, за попередніми даними причиною став серцевий напад.

"Цієї ночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика Руслана Єгорова. Немає слів, щоб передати увесь біль і горе моєї родини. Я приїхала до нього через 15 хвилин після його дзвінка, але було вже пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала йому швидку, він не брав слухавку і більше я його не чула. За попередніми даними, це серцевий напад", - написала Ілона Ковальчук.

Руслан Єгоров

Руслан Єгоров був відомим українським музикантом, лідером і засновником популярного джазового колективу. Квартет був успішний в Україні, а також за її межами. Вони виступали практично на всіх концертних майданчиках країни, а також були учасниками відомих джазових фестивалів. Руслан Єгоров є володарем премії "Кращий джазовий чоловічий вокал України". Йому було всього 36 років.

Квартет Руслана Єгорова - Bibbidi Bobbidi Boo

Друзі та колеги сумують про таку ранню втрату, приносять свої щирі співчуття батькам, рідним, друзям та колегам. Це величезна втрата для всього музичного світу України.

"Це втрата для музичного світу. Музика в його виконанні була особливою, концерти захоплювали та наповнювали відчуттям прекрасного з перших нот...Він був справжнім музикантом, талановитим артистом, яких дуже і дуже мало на сцені. Це дуже сумна звістка. Це втрата для мене, як шанувальника красивої, живої музики", - йдеться в повідомленні на сторінці Руслана Єгорова.

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Автор: Анна Шиканова