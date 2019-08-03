Помер відомий композитор і музикант

Композитор і музикант Баррінгтон Фелунг помер у віці 65 років. За інформацією ВВС, Фелунг помер 1 серпня у своєму будинку в Австралії, однак про це повідомили нещодавно. Причини смерті не уточнюються.

Фелунг помер будинку в Австралії, підтвердив агент Бі-бі-сі. Причина смерті не була вказана.

Фелунг народився 10 травня 1954 року в Менлі, Новий Південний Уельс і виріс у передмісті північних пляжів Сіднея. Він почав грати на гітарі R&B у клубах, але він відкрив для себе Баха в підлітковому віці, що привернуло його до класичного репертуару. Свою кар'єру музикант починав як академічний композитор, пишучи музику для балету.

Баррінгтон Фелунг помер – причина смерті знаменитого композитора (фото: bbc.com)

У 1986 році режисер Ентоні Мінгелла запропонував йому написати партитуру для вистави "Зроблено в Бангкоку". Паралельно Фелунг працював на телебаченні, створюючи музику для кримінальної кінострічки Майкла Елфіка "Благо".

У 1987 році композитор написав головну музичну тему для серіалу "Інспектор Морс", за яку був номінований на премію BAFTA за кращу оригінальну музику.

Багато режисерів і діячів культури висловили у соціальних мережах скорботу про передчасну втрату.

Нагадаємо, що раніше відео наїзду на відомого діджея шокувало мережа.

До цього ми повідомляли, що помер легендарний співак і композитор, який заснував музичний напрямок.