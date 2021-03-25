Помер відомий кінорежисер Бертран Таверньє: чотириразовий лауреат кінопремії "Сезар"

Бертран Таверньє народився 25 квітня 1941 року в Ліоні. Його батько був письменником. Таверньє вивчав юриспруденцію, але дуже любив кіно. Спочатку він був критиком, а потім став асистентом відомого режисера Жана-П'єра Мельвіля.

Перший успіх йому приніс фільм "Годинникар з Сен-Поля", який він зняв у 1974 році. Картина отримала спеціальний приз журі "Срібний ведмідь" на Берлінському кінофестивалі.

Через кілька років його фільм "Нехай розпочнеться свято" (1975) приніс йому першого "Сезара" в номінації "Кращий режисер". У 1976 році кримінальна драма "Суддя і вбивця" принесла Таверньє "Сезар" за найкращий сценарій.

Бертран Таверньє (фото: wikipedia.org)

У 1985 році французький режисер отримав ще один "Сезар" - за найкращий сценарій до фільму "Неділя за містом".

Через рік Таверньє зняв фільм "Опівнічний джаз" (1986), в якому звучить музика знаменитого американського джазмена Хербі Хенкока. Музикант отримав за цю роботу премію "Оскар".

Картина "Життя і більше нічого" отримала премію BAFTA в 1990 році як найкращий іноземний фільм. Через п'ять років новий успіх у Берліні приніс фільм "Приманка" (1995).

Свою останню премію "Сезар" Таверньє отримав у 1997 році за драму "Капітан Конан".