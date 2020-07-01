ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер відомий актор Віктор Проскурін: смерть настала раптово

STYLERПерсони    01.07.2020 - 11:26
Помер відомий актор Віктор Проскурін: смерть настала раптово
Помер Віктор Проскурін (фото: facebook.com.tvk6ru)

Російському актору було 68 років

Помер відомий російський актор Віктор Проскурін. Йому було 68 років. Про смерть артиста повідомила його дружина Ірина Хонда на своїй Facebook-сторінці. Зазначається, що Віктор пішов в інший світ 30 червня.

"Дорогі мої, улюблені! 30.06.2020 помер Вітюша. Віктор Олексійович Проскурін. Мій чоловік. Мій друг. Я не знаю, що сказати, через те, що я поки в шоці. Все несподівано. Як будь-яка смерть. Царство небесне, мій дорогий... Нехай земля тобі буде пухом... Люблю тебе. Поважаю тебе. Я буду пам'ятати тебе завжди!
Спасибі тобі за все. Твоя Хонда", - написала Ірина в Facebook.

Повідомляється, що смерть актора настала раптово, причина поки невідома.

Помер відомий актор Віктор Проскурін: смерть настала раптово

Помер Віктор Проскурін (фото: facebook.com/hondairin)

Біографія актора

Віктор Проскурін народився 8 лютого 1952 року в місті Атбасарі (Акмолинська область Казахстану). У 1968 році дебютував у кіно, зігравши у фільмі "Орлята Чапая". У 1973 році артист закінчив театральне училище імені Щукіна, широку популярність здобув завдяки ролі Геннадія Ляпішева у фільмі "Большая перемена".

Проскурін також зіграв Василя Вожеватова у фільмі Ельдара Рязанова "Жорстокий романс" за мотивами п'єси Олександра Островського "Безприданниця". Серед інших найвідоміших його ролей - капітан Олександр Блінов ("Вийти заміж за капітана"), брати-близнюки Шолто в "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона", батько багатодітного сімейства Кирило Круглов у фільмі "Одного разу двадцять років потому", Герман з "Пікової дами", Новіков з "Військово-польового роману" і інші.

З 1973 по 1990 роки Проскурін працював в театрі "Лєнком", потім брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової. У 1982 році актор отримав звання заслуженого артиста РРФСР. У 2010 році Проскуріна нагородили орденом "За внесок в культуру".

Як ми раніше писали, померла зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України актерпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся