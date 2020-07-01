Умер известный актер Виктор Проскурин: смерть наступила внезапно

Умер Виктор Проскурин (фото: facebook.com.tvk6ru)

Российскому актеру было 68 лет

Скончался известный российский актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет. О смерти артиста сообщила его жена Ирина Хонда на своей Facebook-странице. Отмечается, что Виктор ушел в мир иной 30 июня.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда!

Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", - написала Ирина в Facebook.

Сообщается, что смерть актера наступила внезапно, причина пока неизвестна.

Умер Виктор Проскурин (фото: facebook.com/hondairin)

Биография актера

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасаре (Акмолинская область Казахстана). В 1968 году дебютировал в кино, сыграв в фильме "Орлята Чапая". В 1973 году артист окончил театральное училище имени Щукина, широкую известность получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена".

Проскурин также сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". Среди других известных его ролей - капитан Александр Блинов ("Выйти замуж за капитана"), братья-близнецы Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", отец многодетного семейства Кирилл Круглов в фильме "Однажды двадцать лет спустя", Герман из "Пиковой дамы", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом "За вклад в культуру".

Как мы ранее писали, умер звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

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Автор: Людмила Жукова