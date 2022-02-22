Помер Герой України, легендарний Іван Дзюба: "людина, яка завжди мала мужність говорити правду"

Став легендою ще за життя

"Одне ім'я вже багато говорить. Багато - тому що це один з лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Насамперед Іван Дзюба - це інтелектуальний провідник і спікер українського "шістдесятництва", - розповідає Жулинський.

Іван Михайлович пішов гідно, тихо уві сні, вранці 22 лютого.

"Іван Дзюба - це людина, яка завжди мала мужність говорити правду", - говорила про нього ще одна наша легенда Ліна Костенко.

Де і коли відбудеться прощання поки що невідомо.

Біографія Героя України, радянського дисидента

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донецької області.

Він - дисидент радянських часів, Герой України (2001), академік НАН України, свого часу був міністром культури (листопад 1992 - серпень 1994) та головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

У 1973 році Дзюба був засуджений до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм або русифікація", але був "помилуваний".

Фото: Іван Дзюба після арешту в 1972 році

Дзюба - автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт - книга"Чорний романтик: Сергій Жадан".

Він був одним із засновників "Народного Руху України".