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Помер Герой України, легендарний Іван Дзюба: "людина, яка завжди мала мужність говорити правду"

Автор: Світлана Мащенко

Легендарний Іван Дзюба, Герой України, літературознавець, дисидент помер на 91-му році життя. Він до останнього працював, стежив за суспільно-політичною діяльністю, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, які посилилися в останні роки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Миколу Жулинського, літературознавця, політичного і громадського діяча.

Став легендою ще за життя

"Одне ім'я вже багато говорить. Багато - тому що це один з лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Насамперед Іван Дзюба - це інтелектуальний провідник і спікер українського "шістдесятництва", - розповідає Жулинський.

Іван Михайлович пішов гідно, тихо уві сні, вранці 22 лютого.

"Іван Дзюба - це людина, яка завжди мала мужність говорити правду", - говорила про нього ще одна наша легенда Ліна Костенко.

Де і коли відбудеться прощання поки що невідомо.

Біографія Героя України, радянського дисидента

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донецької області.

Він - дисидент радянських часів, Герой України (2001), академік НАН України, свого часу був міністром культури (листопад 1992 - серпень 1994) та головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

У 1973 році Дзюба був засуджений до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм або русифікація", але був "помилуваний".

Фото: Іван Дзюба після арешту в 1972 році

Дзюба - автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт - книга"Чорний романтик: Сергій Жадан".

Він був одним із засновників "Народного Руху України".

Раніше ми писали про смерть 24-річного українського екс-чемпіона з веслування, який "згорів" за два тижні після діагнозу коронавірус.

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